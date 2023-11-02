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Легенда "Барселоны" возобновит тандем с Месси в "Интере Майами"

Фото: Луис Суарес на тренировке "Гремио" (facebook.com/Gremio)
Автор: Антон Федорцив

Бывший форвард испанской "Барселоны" Луис Суарес продолжит карьеру в американском "Интере Майами". Ныне он защищает цвета бразильского "Гремио".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

36-летний нападающий близок к переезду в МЛС. Забивной уругваец, вероятнее всего, начнет сезон-2024 в составе флоридцев.

Суарес провел переговоры с менеджментом "Интера Майами". В ряды "цапель" он должен присоединиться в статусе свободного агента. Контракт форварда с "Гремио" действует до 31 декабря, а новый договор ветеран якобы подписывать не собирается.

На декабрь Суарес запланировал поездку в США. Там он задумал провести финальные переговоры с "Интером Майами". Американский клуб готов предложить уругвайцу контракт по схеме 1+1. Суарес восстановит дуэт с Лионелем Месси, бок о бок с которым провел 6 сезонов в "Барсе".

Кто такой Луис Суарес

Уроженец города Сальто, воспитанник "Насьоналя" из Монтевидео. На взрослом уровне он дебютировал еще в сезоне-2005.

В Европу форвард переехал перед сезоном 2006/07. Провел год в составе нидерландского "Гронингена", а затем отыграл 3,5 сезона за амстердамский "Аякс". Оттуда зимой 2011 года перебрался в "Ливерпуль". Летом 2014-го "Барса" выкупила уругвайца почти за 82 млн евро.

Позже защищал цвета мадридского "Атлетико", родного "Насьоналя" и "Гремио". В составе сборной Уругвая с 2007 года провел 137 матчей (68 мячей). Среди трофеев Суареса – чемпионские титулы Уругвая, Нидерландов и Испании, Лига чемпионов 2014/15, Копа Америка-2011.

К слову, ранее вспомнили самых старших обладателей "Золотого мяча" с Месси в топ-5.

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