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Легализация азартного бизнеса: сколько получил украинский бюджет с начала регулирования

 

Работая в легализованном формате онлайн казино Украины, стабильно платят налоги и выполняют финансовые обязательства перед государственными регуляторами. Сколько средств получил украинский бюджет с начала регулирования азартного бизнеса, рассказываем в этом материале.

Начало регулирования игорного бизнеса

В 2021 году произошло важное событие – Украина вступила в ряды европейских государств, регулирующих азартный бизнес. С тех пор было создано немало онлайн казино Украины, которые получили от комиссии КРАИЛ соответствующие лицензии, выполнив необходимые условия по регистрации, трудоустройству сотрудников и других правил.

Известно, что после начала лицензирования онлайн-казино и других азартных сервисов, украинский бюджет получил более четырех миллиардов гривен. Эту сумму сформировали два основных типа платежей, которые сертифицированные операторы стабильно платят:

• Выдача лицензии – в общей сложности 2,94 млрд гривен;

• Налоговые платежи – 1,2 млрд. гривен.

Суммарное количество целевых поступлений за 2021-2023 годы составляет 4,14 млрд. Отметим, что такие цифры не устраивают работников Центра экономического развития Украины. В частности, экономист Юрий Гайдай считает, что государственный бюджет должен получать гораздо большие финансовые поступления по игорному бизнесу.

Поэтому ожидается, что в ближайшее время закон по регулированию азартных и лотерей может быть существенно изменен. В частности онлайн казино и другие заведения могут обязать платить дополнительные и повышенные налоги.

Как заполняют бюджет онлайн казино?

Средства, поступающие в государственный бюджет от участников азартного рынка, зависят от категории услуг, предоставляемых компании. В частности, онлайн казино Украины должны сначала оплатить выдачу лицензии, которая действует пять лет.

В момент открытия рынка цена такого сертификата составляла 23 млн. гривен. Но на повышенный спрос со стороны компании мгновенно отреагировало государство, подняв цену на лицензию для казино в интернете до 35 млн.

Кроме уплаты за сертификаты, виртуальные заведения обязаны обеспечить официальное трудоустройство своих работников, зарегистрировать счет в украинском банке со уставным капиталом, уплачивать налоги на получение доходов.

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