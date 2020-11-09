За лікування пацієнтів з COVID-19 лікарням виплатили понад 8 млрд гривень

За лікування пацієнтів з COVID-19 та з підозрою на цю хворобу Національна служба здоров'я виплатила лікарням понад 8 млрд гривень. Договір з НСЗУ на стаціонарне лікування таких пацієнтів мають 429 медзакладів.

Про це повідомляє урядовий портал.

До лікування пацієнтів з коронавірусом у лікарнях залучені майже 44 тисячі медиків.

"Наразі договір з НСЗУ на стаціонарне лікування пацієнтів з COVID-19 мають 429 медзакладів. У травні таких лікарень було 240... У визначених для госпіталізації медзакладах є 3 424 апарати ШВЛ. У жовтні до апаратів ШВЛ були підключені 4 258 пацієнтів", - сказано у повідомленні.

Крім того, до меддопомоги пацієнтам з коронавірусом залучені 25 центрів екстреної медичної допомоги.

"НСЗУ виплатила понад 8 млрд грн за надання допомоги пацієнтам з COVID-19 та з підозрою на нього", - зазначається у повідомленні.

Нацслужба здоров'я підкреслює, що лікування пацієнтів з COVID-19 у стаціонарі медзакладів - безоплатне.

"Також безоплатні ліки та медичні вироби. Крім того, за направленням лікаря мобільна бригада приїжджає до пацієнта та бере матеріал для тестування на коронавірус. І відвозить у лабораторію. Для пацієнта це теж безоплатно", - додали у відомстві.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що одне тестування на коронавірус коштує державі 720-750 гривень.

Як писало РБК-Україна, в Україні створять штаб по боротьбі з COVID-19 на чолі з президентом Володимиром Зеленським. Відповідний проект постанови 29 жовтня набув чинності.