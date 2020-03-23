Лікування коронавірусу: у Франції визначили майже 100 препаратів

Французька біофармацевтична компанія Farnext створила список з 97 препаратів, часто виписуються та можуть допомогти в лікуванні ускладнень, пов'язаних із зараженням на коронавірус. Про це повідомляє французький телеканал BFMTV.

Як наголошується, значна частина цих препаратів використовується для лікування таких розповсюджених захворювань, як цукровий діабет другого типу і гіпертонія. Зазначається, що у людей саме з такими проблемами зі здоров'ям захворювання, викликане COVID-19, протікає у важкій формі.

"Стратегія Pharnext полягала в тому, щоб оцінити, яку саме частину клітинного механізму зачіпають коронавіруси (зокрема, COVID-19, SARS, MERS). Це дозволило компанії виявити вже затверджені препарати для лікування поширених захворювань, які ефективні для боротьби захворювань, супутніх COVID-19", - йдеться в прес-релізі компанії.

Крім того, чотири лікарські препарати вже проходять клінічні випробування. Серед них - препарат для лікування малярії Хлорохін.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я закликало українців після повернення додому суворо дотримуватися режиму самоізоляції і опублікував інструкцію, щоб не допустити поширення коронавірусу.