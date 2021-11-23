Лікування COVID в лікарні: чому не всі українці отримують безкоштовну допомогу

В теорії медична допомога і медикаменти, які українці отримують в стаціонарі, повинні бути для них безкоштовними. Але хворі нерідко змушені викладати гроші на лікування з власних кишень.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Збій в системі. У скільки українцям обходиться безкоштовне лікування "ковіда ".

Іноді є бюрократичні процедури, тому деякі препарати не встигають закупити. А іноді проблема полягає в самому тарифі - його не завжди вистачає, пояснив виданню лікар-анестезіолог Іван Черненко з Роздільнянської центральної райлікарні.

Пацієнти з легким або середнім перебігом хвороби рідко змушені самі докуповувати препарати. Брак відчувається, коли людина у важкому стані або в реанімації.

"Тариф за лікування "ковідного" пацієнта - 22 тисячі гривень, якщо я не помиляюся. Якщо ми лікуємо порівняно легкий "ковід" - коли людина вимагає трохи кисню, але в цілому його стан стабільний, тоді цих 22 тисяч вистачає цілком. Але якщо ми говоримо про реанімаційного пацієнта - цих коштів, звичайно ж, недостатньо", - заявив медик.

Зазвичай для лікування "ковіду" в стаціонарі використовується 4-5 препаратів. Найдорожче обходяться антикоагулянти і суміші для парентерального харчування. Якщо ж пацієнт потребує сильніших препаратів, то можуть йти і на десятки тисяч гривень. Такі суми лікарня просто не потягне, заявив Черненко.