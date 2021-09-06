Leaf, Tesla та інші: названі найпопулярніші електрокари в Україні станом на 1 вересня

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Директорат цифрової трансформації на транспорті при Міністерстві інфраструктури.

Станом на 1 вересня 2021 року кількість зареєстрованих в Україні електромобілів перевищила позначку 30 тисяч одиниць: 30 062 машини.

Незмінний лідер українського ринку електромобілів - Nissan Leaf з часткою 52%. За півроку, з березня 2021-го, кількість Ліфів в країні зросла на 1200 одиниць. Здебільшого це машини першого покоління, ввезені уживаними, але також в статистиці є 52 Ліфа другого покоління, продажі якого в Україні нещодавно стартували офіційно. Також присутні 55 електрокарів Nissan Sylphy EV, що продаються в Китаї.

На другому місці - Tesla. З 1 березня по 1 вересня 2021 року популяція Tesla в Україні зросла на 20%, а загальна кількість на цей час - 4652 машини. Найбільше зростання показав кросовер Model Y - на 310%! Частка бренду в загальному становить 17%.

Третє і четверте місця з різницею всього 9 машин ділять Chevrolet і Renault, причому півроку тому французькі електрокари були попереду американських.

П'яте місце за BMW, а шоста і сьома рядки рейтингу - це Fiat і Volkswagen. Найбільші перспективи по нарощуванню присутності - у Фольксвагена за рахунок моделей сімейства ID - нехай навіть їх офіційні продажі поки не почалися, і станеться це не раніше 2023 року. Поки ж в основному ввозяться моделі E-Bora, E-Lavida та E-Tharu - як нові, так і старі. На сьогодні їх в Україні сумарно 25 одиниць.

Mercedes-Benz займає восьму сходинку: 131 електромобіль. З цієї кількості 78 машин - кросовер EQC, також присутні EQA та EQV (по 5 машин).

Замикають десятку лідерів Hyundai та Kia. Hyundai продала на 38 машин більше за рахунок присутності офіційних продажів електромобілів в Україні й практичної відсутності таких в KIA. Добре показав себе Ioniq 5: продажі тільки почалися, а вже зареєстровано 6 машин.