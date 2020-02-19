На лайнері в Японії кількість хворих коронавірусом перевищила 600 осіб

На круїзному лайнері Diamond Princess в Японії зафіксували 79 нових випадків зараження коронавірусом, загальна кількість інфікованих становить 621 чоловік. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомили в міністерстві охорони здоров'я Японії, серед 79 нових випадків у 68 осіб не було симптомів коронавірусу.

Зазначимо, у середу, 19 лютого, на круїзному лайнері Diamond Princess частково зняли карантин. Після двох тижнів карантину перші 500 пасажирів лайнера зійшли на берег.

Нагадаємо, 3 лютого круїзний лайнер з більш ніж 3500 осіб на борту був поміщений на карантин. Пізніше стало відомо, що на борту корабля знаходиться 25 українців. Двоє з них були інфіковані.

Також РБК-Україна писало, що у вівторок, 18 лютого, з японської лікарні планували виписати одного з українців, який перебував на лайнері Diamond Princess. Також в українському уряді зазначили, що на даний момент не планується евакуація українців.

Всього станом на 19 лютого кількість хворих коронавірусом COVID-19 у світі перевищила 75 тисяч. Більше 2 тисяч людей загинули. Вилікувалися від нового вірусу вже майже 15 тисяч чоловік.