Лавров назвав "образою" заклики України розширити нормандський формат
Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров вважає нібито "образою" ідею України розширити нормандський формат по Донбасу. Зокрема, образою Франції та Німеччини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".
За його словами, Берлін і Париж "мовчки відводять очі", коли українська сторона заявляє про те, що мінські угоди мертві.
"І коли та ж Україна вустами своїх керівників і членів уряду заявляє, що потрібно США, Великобританію і Польщу взяти в посередники - це ж пряма образа і Берліну, і Парижу. Невже це незрозуміло?"- додав Лавров.
Нагадаємо, раніше віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що США братимуть участь у врегулюванні конфлікту на Донбасі і поверненні Криму.
А голова Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що Вашингтон згоден приєднатися до нормандського формату, але потрібне рішення всіх сторін.