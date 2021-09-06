Лавров назвав "образою" заклики України розширити нормандський формат

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости" .

За його словами, Берлін і Париж "мовчки відводять очі", коли українська сторона заявляє про те, що мінські угоди мертві.

"І коли та ж Україна вустами своїх керівників і членів уряду заявляє, що потрібно США, Великобританію і Польщу взяти в посередники - це ж пряма образа і Берліну, і Парижу. Невже це незрозуміло?"- додав Лавров.