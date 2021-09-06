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Лавров назвав "образою" заклики України розширити нормандський формат

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Санкт-Петербург, Понеділок 06 вересня 2021 14:51
Лавров назвав "образою" заклики України розширити нормандський формат Фото: міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров вважає нібито "образою" ідею України розширити нормандський формат по Донбасу. Зокрема, образою Франції та Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

За його словами, Берлін і Париж "мовчки відводять очі", коли українська сторона заявляє про те, що мінські угоди мертві.

"І коли та ж Україна вустами своїх керівників і членів уряду заявляє, що потрібно США, Великобританію і Польщу взяти в посередники - це ж пряма образа і Берліну, і Парижу. Невже це незрозуміло?"- додав Лавров.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що США братимуть участь у врегулюванні конфлікту на Донбасі і поверненні Криму.

А голова Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що Вашингтон згоден приєднатися до нормандського формату, але потрібне рішення всіх сторін.

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Лавров Нормандський формат
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