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Лавров назвав главу британського Міноборони "міністром війни"

Новини » Політика    16.02.2019 - 18:44
Лавров назвав главу британського Міноборони "міністром війни"
Фото: Сергій Лавров (flickr.com/mfarussia)

Лавров відреагував на слова Вільямсона про загрозу з боку РФ

На Мюнхенській конференції з безпеки міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав главу Міноборони Британії Гевіна Вільямсона "міністром війни". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що заява Лаврова прозвучала під час обговорення ситуації щодо безпеки в Арктиці.

"Ми хочемо зрозуміти, який мандат буде у НАТО в Арктиці. Якщо ви слухаєте таких людей, як міністр війни - о, вибачте, міністр оборони Сполученого Королівства, у вас може скластися враження, що ніхто, крім НАТО, не має права будь-де перебувати", - зазначив він.

Нагадаємо, вчора Вільямсон заявив, що Російська Федерація залишається основним загрозою безпеки в Європі. Він також навів у якості прикладів агресію на Донбасі, а також захоплення українських судів і заручників.

Зазначимо, британський міністр з міжнародного розвитку Алан Дункан заявив, що для поліпшення відносин з Росією Москва має "обрати інший шлях і діяти в якості відповідального міжнародного партнера". Він також додав, що РФ повинна припинити дестабілізацію України і переслідувати ЛГБТ-співтовариство в Чечні.

 

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