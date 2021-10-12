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Латвія запроваджує надзвичайний стан через стрімкий ріст COVID-випадків

Автор: Сергій Пишкін

Латвія оголосила надзвичайний стан, який діятиме протягом трьох місяців. Це пов’язано з рекордним сплеском інфікування на коронавірус в країні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Euronews.

В рамках запровадження надзвичайного стану, в країні набирають чинності нові обмеження, а саме:

  • обов’язкове носіння захисної маски у всіх громадських будівлях;
  • усі держслужбовці зобов’язані вакцинуватися до 15 листопада;
  • громадянам, які не пройшли вакцинування - заборонено відвідувати супермаркети з понеділка;
  • у вихідні працюватимуть лише основні магазини;
  • громадянам рекомендується працювати дистанційно при можливості.

Сьогодні в Латвії повний курс вакцинації пройшли 48% населення.

Зазначається, що латвійські лікарні наразі переповнені COVID-хворими, а число щоденних випадків зараження перевищує 1000, що вище, ніж показники на початку року.

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ЛатвіяНадзвичайний станКоронавірус