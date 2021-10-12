Латвія запроваджує надзвичайний стан через стрімкий ріст COVID-випадків

Латвія оголосила надзвичайний стан, який діятиме протягом трьох місяців. Це пов’язано з рекордним сплеском інфікування на коронавірус в країні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Euronews.
В рамках запровадження надзвичайного стану, в країні набирають чинності нові обмеження, а саме:
Сьогодні в Латвії повний курс вакцинації пройшли 48% населення.
Зазначається, що латвійські лікарні наразі переповнені COVID-хворими, а число щоденних випадків зараження перевищує 1000, що вище, ніж показники на початку року.