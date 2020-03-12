Латвія ввела надзвичайний стан через коронавірус

Уряд Латвії оголосив 12 березня про введення надзвичайного стану в країні через пандемію коронавірусу. Про це заявив прем'єр-міністр Латвії Криш'янис Кариньш за підсумками екстреного засідання кризової ради.

За його словами, надзвичайний стан набирає чинності з 12 березня і триватиме по 14 квітня. На цей період будуть закриті всі навчальні заклади, а також заборонено проведення масових заходів з понад 200 учасниками.

"Ми вирішили оголосити в Латвії надзвичайну ситуацію, щоб всі могли зрозуміти свою роль і у всьому розібратися. Перші такі рішення - до 14 квітня ми закриваємо всі наші навчальні заклади, відвідувати дитсадки можуть тільки ті діти, батьки яких зможуть підтвердити, що ні вони, ні діти не були в країнах, де поширився коронавірус, або в контакті з зараженими персонами. Також ми до 14 квітня припиняємо всі тренування, змагання та навчання. Скасовуються всі публічні заходи, пікети, які передбачають участь понад 200 чоловік", - повідомив Кариньш.

Також уряд Латвії закликало своїх громадян утриматися від подорожей в інші країни.

За станом на 12 березня в Латвії підтверджено 16 випадків коронавірусу.

Нагадаємо, раніше надзвичайний стан оголосили в Чехії, Угорщини та Словаччини. Польщі оголосили стан епідемічної загрози з-за коронавірусу.

Відзначимо, 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила пандемію коронавірусу у світі. Таке рішення було прийнято у зв'язку зі зростанням захворювань у світі. Також глава ВООЗ зазначив, що лише у 81 з 193 країн світу не було зафіксовано випадків коронавірусу.