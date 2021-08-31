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Українці відсьогодні можуть їхати до Латвії по COVID-сертифікату

Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні український цифровий COVID-сертифікат став сумісним з системою визнання сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу у Латвії. Відтепер українці мають змогу вільно подорожувати до республіки по відповідному документу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу посольства України в Латвійській Республіці.

"З 31 серпня 2021 р., відповідно до Рішення Європейської комісії 2021/1380 від 19 серпня 2021 р., COVID-сертифікати, які отримали громадяни України у мобільному додатку "Дія", та QR-код для їх перевірки є сумісними з діючою системою визнання сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 у Латвійській Республіці", - відзначає пресслужба.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що Європейський Союз офіційно визнав українські сертифікати про вакцинацію проти коронавірусу.

Також РБК-Україна розкривало подробиці того, які правила змінилися для українців під час в'їзду до Італії.

Зокрема, РБК-Україна писало про те, що Мальта також визнала українські COVID-сертифікати.

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