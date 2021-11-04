Латвія залучила армію для надання допомоги COVID-лікарням

Вказано, що відповідний запит подало Міністерства охорони здоров'я до Національних збройних сил країни.

Так, від сьогодні військові почнуть надавати допомогу ризьким лікарням.

"Солдати допомагатимуть персоналу лікарні переносити пацієнтів у ліжка, транспортувати їх для проходження обстежень, роздавати їжу, а також виконувати інші господарські роботи", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у цілодобовому режимі солдати виконуватимуть обов'язки чергових техніків: транспортуватимуть, обслуговуватимуть та підключатимуть медичні кисневі балони, також вони виконуватимуть інші допоміжні роботи у приміщеннях лікарні вдень.