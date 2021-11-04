RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Латвія залучила армію для надання допомоги COVID-лікарням

Автор: Марія Кучерявець

У Латвії армію залучають для надання допомоги лікарням. Військові будуть допомагати медзакладам, які приймають хворих на коронавірус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Вказано, що відповідний запит подало Міністерства охорони здоров'я до Національних збройних сил країни.

Так, від сьогодні військові почнуть надавати допомогу ризьким лікарням.

"Солдати допомагатимуть персоналу лікарні переносити пацієнтів у ліжка, транспортувати їх для проходження обстежень, роздавати їжу, а також виконувати інші господарські роботи", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у цілодобовому режимі солдати виконуватимуть обов'язки чергових техніків: транспортуватимуть, обслуговуватимуть та підключатимуть медичні кисневі балони, також вони виконуватимуть інші допоміжні роботи у приміщеннях лікарні вдень.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛатвіяКоронавірус