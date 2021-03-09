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Латвія призупинила використання однієї серії вакцини AstraZeneca

Автор: РБК-Україна

Уряд Латвії призупинило використання однієї партії вакцини від коронавірусу AstraZeneca. Таке рішення було прийнято з метою додаткових заходів після того, як в Австрії від вакцини пацієнт помер.

Про це заявила представник Державного агентства ліків Латвії Діта Окмана, передає Delfi.

У двох пацієнтів виникли проблеми зі здоров'ям після вакцинації препаратом, один з них помер.

Згідно з попереднім дослідженням Європейського агентства з ліків, немає причинно-наслідкового зв'язку між щепленням і проблемами зі здоров'ям, але для додаткової обережності латвійська сторона вирішила на якийсь час припинити застосування вакцини серії ABV5300.

Проте в Латвії поки не було зафіксовано побічних ефектів при вакцинації цією серією препарату AstraZeneca. Фахівці Латвії хочуть дочекатися остаточної оцінки європейських колег перш ніж продовжити вакцинацію даною серією вакцини.

Нагадаємо, раніше в Австрії призупинили вакцинацію від COVID-19 однією партією вакцини компанії AstraZeneca. Оскільки зараз проходить розслідування смерті пацієнта після щеплення.

Крім того, 5 березня уряд Угорщини припинило кампанію з вакцинації населення від COVID-19 препаратом AstraZeneca через технічні проблеми з оповіщенням населення.

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Новини України Латвиявакцина від коронавірусуКоронавірус
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