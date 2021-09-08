Латвія планує запустити окремий громадський транспорт для вакцинованих

Крім COVID-сертифіката пасажири також зможуть пред'явити негативний результат ПЛР-тесту або довідку про нещодавно перенесену хворобу.

Влаштовувати такі окремі рейси зможуть як державні, так і комерційні перевізники.

Відповідно до рішення уряду, в потягах можуть з'явитися окремі вагони для вакцинованих пасажирів.

Між тим влада вирішила підвищити допустиму заповнюваність громадського транспорту з 65% до 80% від місткості салону, а на регіональних рейсах - 85%.

Додатково уряд рекомендує встановити вранці - з 7:30 до 10:30 - обмеження для пасажирів крім школярів, студентів, педагогів.

Зокрема, висунута пропозиція обмежити можливість іншими категоріями пасажирів користуватися знижками на проїзд з 7:30 до 10:30 ранку.