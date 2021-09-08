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Латвія планує запустити окремий громадський транспорт для вакцинованих

Автор: Марія Кучерявець

Уряд Латвії вирішив дозволити перевізникам організовувати окремі рейси громадського транспорту тільки для тих, хто має сертифікат COVID-вакцинації. Пасажирам дозволятиметься не використовувати захисні маски.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Крім COVID-сертифіката пасажири також зможуть пред'явити негативний результат ПЛР-тесту або довідку про нещодавно перенесену хворобу.

Влаштовувати такі окремі рейси зможуть як державні, так і комерційні перевізники.

Відповідно до рішення уряду, в потягах можуть з'явитися окремі вагони для вакцинованих пасажирів.

Між тим влада вирішила підвищити допустиму заповнюваність громадського транспорту з 65% до 80% від місткості салону, а на регіональних рейсах - 85%.

Додатково уряд рекомендує встановити вранці - з 7:30 до 10:30 - обмеження для пасажирів крім школярів, студентів, педагогів.

Зокрема, висунута пропозиція обмежити можливість іншими категоріями пасажирів користуватися знижками на проїзд з 7:30 до 10:30 ранку.

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ЛатвіяВакцина від коронавірусу