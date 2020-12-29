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Латвія планує запровадити обов'язковий COVID-тест при в'їзді в країну

Автор: Дмитро Левицький

З наступного року Латвія може зобов'язати всіх, хто прибуває в країну з-за кордону, мати негативний тест на коронавірус. Таке рішення можуть ухвалити на засіданні латвійського уряду в середу, 30 грудня.

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Про це розповіла міністр охорони здоров'я Латвії Ілзе Вінькеле, передає агентство Delfi.

За словами міністра, існує дуже велика ймовірність, що уряд вирішить посилити обмеження на в'їзд. Однак, як додала Вінькеле, буде встановлено перехідний період, оскільки не всі країни достатньо забезпечені тестами на COVID-19.

Крім того, уряд Латвії на завтрашньому засіданні планує розглянути питання щодо пасажирського сполучення з Британією, де поширюється нова мутація коронавірусу. Це питання спочатку хочуть узгодити з Литвою та Естонією.

Нагадаємо, сьогодні уряд Латвії ухвалив рішення про запровадження комендантської години в країні на новорічні та різдвяні свята. Комендантська година діятиме в новорічну ніч.

Додамо, 21 грудня у Латвії почали діяти жорсткі обмеження, які були введені для боротьби з поширенням коронавірусу в період новорічних свят.

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