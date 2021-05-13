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Латвія скасувала карантин для вакцинованих туристів, але не всіх

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Рига, Четвер 13 травня 2021 18:44
Латвія скасувала карантин для вакцинованих туристів, але не всіх Фото: Латвія скасувала карантин для вакцинованих туристів (freepik.com)
Автор: РБК-Україна

Уряд Латвії прийняв рішення скасувати самоізоляцію для вакцинованих від коронавірусу осіб, які в'їхали на територію країни. Зокрема, з будь-якої країни Європейського Союзу, Європейської економічної зони, Швейцарії або Великобританії.

Про це повідомляє видання Delfi.

Нововведення застосовуватиметься до осіб, які отримали обидві дози вакцини і з моменту завершення вакцинації пройшло понад 15 днів. При цьому особи повинні бути вакциновані препаратами, які зареєструвало Європейське агентство з лікарських засобів або аналогічний регулюючий орган, або вакцинами, які схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я.

У випадку з вакциною компанії Johnson & Johnson має пройти 15 днів після отримання першої і єдиної дози препарату.

Для того, щоб щеплені від коронавірусу могли отримати свідоцтво про вакцинацію найбільш зручним способом в правила включений бланк свідоцтва про факт вакцинації латиською та англійською мовами.

В цей час самоізоляцію не потрібно дотримуватися при в'їзді в Латвію з Великобританії, Ісландії та Ватикану.

Самоізоляцію необхідно дотримуватися при в'їзді в Латвію з країни, де рівень захворюваності коронавірусом становить понад 50 випадків на 100 тисяч населення.

Нагадаємо, Чорногорія скасувала всі обмеження на в'їзд туристів з України, в тому числі обов'язковий ПЛР-тест на наявність коронавірусу. У туристичному сезоні 2021 року його пред'являти буде не потрібно.

Крім того, зараз для українців відкриті більше сотні країн.

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