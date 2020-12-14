ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Латвія почне масову вакцинацію від COVID у другому кварталі 2021 року

Автор: РБК-Україна

У Латвії перші дози вакцини від коронавірусу надійдуть на початку січня наступного року. Однак масова вакцинація розпочнеться не раніше другого кварталу 2021 року.

Популярні новини

Про це повідомляє Diena.

За словами міністра охорони здоров'я країни Илзи Винькеле, Латвія виконала всі попередні умови, щоб якнайшвидше розпочати вакцинацію населення від коронавірусу.

При цьому міністр додала, що вакцинація буде добровільною.

Директор Державного агентства ліків Литви Свен Хенкузенс повідомив, що перша партія вакцин, як очікується, буде складатися з 12 тисяч доз, що дозволить прищепити 6 тисяч осіб. Вакцини з першої поставки будуть розподілені між лікарями лікарень, де лікуються пацієнти з коронавірусом. Планується також забезпечити вакцинами співробітників Служби невідкладної медичної допомоги.

Нагадаємо, раніше уряд Латвії продовжило надзвичайну ситуацію в країні до 11 січня для того, щоб обмежити поширення COVID-19.

Крім того, в 12 латвійських районах навколо Риги ввели нові карантинні обмеження. Їх посилили в тих муніципалітетах, де 14-денний приріст заражень коронавірусом на 100 тисяч населення перевищував 50% середні показники в країні.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України вакцина от коронавирусаЛатвия