Латвія почне масову вакцинацію від COVID у другому кварталі 2021 року

У Латвії перші дози вакцини від коронавірусу надійдуть на початку січня наступного року. Однак масова вакцинація розпочнеться не раніше другого кварталу 2021 року.

Про це повідомляє Diena.

За словами міністра охорони здоров'я країни Илзи Винькеле, Латвія виконала всі попередні умови, щоб якнайшвидше розпочати вакцинацію населення від коронавірусу.

При цьому міністр додала, що вакцинація буде добровільною.

Директор Державного агентства ліків Литви Свен Хенкузенс повідомив, що перша партія вакцин, як очікується, буде складатися з 12 тисяч доз, що дозволить прищепити 6 тисяч осіб. Вакцини з першої поставки будуть розподілені між лікарями лікарень, де лікуються пацієнти з коронавірусом. Планується також забезпечити вакцинами співробітників Служби невідкладної медичної допомоги.

Нагадаємо, раніше уряд Латвії продовжило надзвичайну ситуацію в країні до 11 січня для того, щоб обмежити поширення COVID-19.

Крім того, в 12 латвійських районах навколо Риги ввели нові карантинні обмеження. Їх посилили в тих муніципалітетах, де 14-денний приріст заражень коронавірусом на 100 тисяч населення перевищував 50% середні показники в країні.