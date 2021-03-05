Латвія не виключає закупівлю вакцини "Супутник V", але є умова

Міністр охорони здоров'я Латвії Даніель Павлютс не виключив закупівлю російської вакцини від коронавірусу "Супутник V". Однак Рига розгляне таку можливість тільки після офіційної реєстрації російської вакцини на території Європейського союзу.

Про це повідомляє видання Delfi .

Латвія чекає, коли вакцину від коронавірусу "Супутник V" схвалить Європейське агентство з лікарських засобів (EMA).

"Ми будемо використовувати кожну безпечну та науково обґрунтовану можливість уберегти життя та здоров'я людей Латвії", - сказав міністр.

Павлютс додав, що ухвалюючи рішення щодо закупівлі російської вакцини, Міністерство охорони здоров'я буде розглядати доступність вакцини. Латвія розраховує, що вже в середині року вона матиме вакцини від 7 виробників.