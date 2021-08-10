У Латвії заявили, що через кордон з Білоруссю в країну проникли мігранти з Росії
Фото: через кордон з Білоруссю в Латвію проникли мігранти з COVID (Getty Images)
У Латвію через кордон з Білоруссю проникли мігранти з коронавірусом. У дев'яти порушників кордону виявили COVID.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
У центрі розміщення біженців у селищі Муценієки виявили сім випадків коронавірусу. У той же час ще два випадки підтвердили в центрі нелегалів в Даугавпілсі.
При цьому наголошується, що в період з 6 по 10 серпня за незаконний перетин латвійсько-білоруського кордону затримано 283 людини. Всього цього року за незаконний перетин кордону затримано 343 людини.
Нагадаємо, сьогодні Латвія оголосила режим надзвичайного стану в країні через міграційну кризу. Він діятиме з 11 серпня до 10 листопада.