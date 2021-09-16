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У Латвії запустили спецвагони в поїздах для пасажирів з COVID-паспортами

Автор: Анна Полисученко

У Латвії запустили спецвагони в поїздах для пасажирів з COVID-паспортами. З 15 вересня на окремих залізничних маршрутах почали курсувати вагони, де пасажири, які пройшли вакцинацію від коронавірусу, можуть їздити без масок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

У таких спеціальних вагонах пасажири і провідники, які мають сертифікати про вакцинацію, можуть не носити маски. До того ж тут не діє норма, згідно з якою вагони повинні бути заповнені не більше ніж на 85% від загальної кількості місць.

Зазначається, що для подорожей у таких вагонах, крім COVID-сертифікатів, пасажири повинні мати при собі документ, що засвідчує особу - паспорт або ID-картку.

Більшість провідників вже мають додатки для зчитування COVID-сертифікатів, повідомляє видання.

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Латвія