У Латвії запустили спецвагони в поїздах для пасажирів з COVID-паспортами. З 15 вересня на окремих залізничних маршрутах почали курсувати вагони, де пасажири, які пройшли вакцинацію від коронавірусу, можуть їздити без масок.

У таких спеціальних вагонах пасажири і провідники, які мають сертифікати про вакцинацію, можуть не носити маски. До того ж тут не діє норма, згідно з якою вагони повинні бути заповнені не більше ніж на 85% від загальної кількості місць.

Зазначається, що для подорожей у таких вагонах, крім COVID-сертифікатів, пасажири повинні мати при собі документ, що засвідчує особу - паспорт або ID-картку.

Більшість провідників вже мають додатки для зчитування COVID-сертифікатів, повідомляє видання.