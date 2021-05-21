У Латвії затримали 8 українців з підробленими тестами на COVID-19

У Латвії на кордоні затримали вісім громадян України. Вони намагалися в'їхати в країну з підробленими тестами на COVID-19.
Про це повідомляє Delfi.
У Бауському краї виявлено вісім порушників з українським громадянством і один з литовським, а в Елейській волості Єлгавського краю - ще два литовці.
Проти чотирьох громадян України розпочато адміністративне діловодство, решта призвані до адміністративної відповідальності.
З початку квітня виявлено вже близько 100 порушників з підробленими тестами.
Нагадаємо, у Волинській області затримали продавця підроблених COVID-тестів.
Раніше повідомлялося, що прикордонники не пустили в Україну 35 білорусів, у яких були фейкові COVID-довідки.
РБК-Україна також писало, що співробітники Департаменту кіберполіції викрили банду фінансових шахраїв, використовували схему "друг просить у борг".