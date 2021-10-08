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У Латвії ввели режим НС через коронавірус

Автор: Артур Родивилов

Латвійська рада з кризового управління вирішила ввести режим надзвичайної ситуації через коронавірус. Він діятиме три місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Засідання тривало понад дев'ять годин. За словами прем'єр-міністра Крішьяніса Кариньша, уряд країни затвердить рішення ради.

Останнім часом в Латвії кожен день реєструється більше тисячі хворих коронавірусною інфекцією.

Раніше в Міністерстві охорони Здоров'я Латвії вирішили посилити карантинні обмеження для нещеплених від коронавірусу. Без COVID-сертифікатів не пускатимуть на робочі місця в очному режимі, в ТРЦ і на масові заходи.

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Латвія