У Латвії ввели режим НС через коронавірус

Латвійська рада з кризового управління вирішила ввести режим надзвичайної ситуації через коронавірус. Він діятиме три місяці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.
Засідання тривало понад дев'ять годин. За словами прем'єр-міністра Крішьяніса Кариньша, уряд країни затвердить рішення ради.
Останнім часом в Латвії кожен день реєструється більше тисячі хворих коронавірусною інфекцією.
Раніше в Міністерстві охорони Здоров'я Латвії вирішили посилити карантинні обмеження для нещеплених від коронавірусу. Без COVID-сертифікатів не пускатимуть на робочі місця в очному режимі, в ТРЦ і на масові заходи.