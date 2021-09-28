RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Латвії ввели обов'язкову вакцинацію для вчителів

Автор: Валерія Поліщук

Уряд Латвії прийняв рішення ввести обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для вчителів. Так, з 15 листопада уроки в школах зможуть давати тільки вчителі з сертифікатом про вакцинацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

До 15 листопада в освітніх установах продовжиться тестування працівників на covid.

До цього часу влада оплачуватиме тестування педагогів. Однак з середини листопада працівники шкіл, які не встигли отримати хоча б одну дозу вакцини, повинні будуть платити за своє тестування самі.

Вимога обов'язкової вакцинації почне діяти і для працівників охорони здоров'я.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛатвіяВакцинація