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У Латвії під час зльоту розбився літак, загинув пілот

Автор: РБК-Україна

У неділю, 8 серпня, в Цесіському краї Латвії під час вльоту зазнав аварії приватний літак. На його борту перебували дві людини, пілот загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Аварія сталася в Прикульській волості під час зльоту літака.

До місця події направляються фахівця Управління цивільної авіації.

У літаку перебували двоє громадян Литви. Пілот загинув під час аварії, пасажир з травмами госпіталізований.

За словами представника Агентства цивільної авіації Айвіса Вінцевса, при зльоті легкомоторний літак не зміг вирівнятися і набрати висоту, після чого впав на землю.

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ЛатвияЛітак