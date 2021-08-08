У Латвії під час зльоту розбився літак, загинув пілот

У неділю, 8 серпня, в Цесіському краї Латвії під час вльоту зазнав аварії приватний літак. На його борту перебували дві людини, пілот загинув.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
Аварія сталася в Прикульській волості під час зльоту літака.
До місця події направляються фахівця Управління цивільної авіації.
У літаку перебували двоє громадян Литви. Пілот загинув під час аварії, пасажир з травмами госпіталізований.
За словами представника Агентства цивільної авіації Айвіса Вінцевса, при зльоті легкомоторний літак не зміг вирівнятися і набрати висоту, після чого впав на землю.