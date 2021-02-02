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У Латвії режим надзвичайної ситуації через COVID продовжили до квітня

Автор: РБК-Україна

Уряд Латвії прийняв рішення продовжити режим надзвичайної ситуації у країні, введеної через COVID-19. НС діятиме щонайменше до 6 квітня.

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Про це повідомляє Delfi.

При цьому Міністерство охорони здоров'я Латвії пропонує скасувати режим надзвичайної ситуації у тому випадку, якщо захворюваність COVID в країні знизиться в три рази.

Також Моз пропонує ввести новий "принцип світлофора" і позначити чотири групи епідеміологічних показників, виходячи з яких будуть змінюватися обмеження.

Нагадаємо, у Латвії діє комендантська година. Він буде діяти на вихідних з 22:00 до 05:00.

Крім того, для поїздок до Латвії тепер необхідний негативний тест на коронавірус. Нові правила в'їзду в країну почали діяти з 15 січня.

Додамо, що Латвія вирішила закупити ще 200 тисяч доз вакцини від коронавіруса. Закуплять препарат розробки Moderna.

Прогноз погоди
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