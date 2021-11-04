У Латвії дозволили звільняти нещеплених від коронавірусу

Сейм Латвії прийняв поправку до закону про контроль за поширенням коронавірусу. Документ дає роботодавцям право звільняти співробітників, які не мають COVID-сертифікатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Законопроєкт підтримали 52 депутати Сейму, проти проголосували 27, двоє - утрималися.

Документ передбачає, що роботодавець має право вимагати від працівника COVID-сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти коронавірусу або одужання від інфекції. При цьому співробітник зобов'язаний зробити перше щеплення не пізніше, ніж через 10 робочих днів з моменту отримання цієї вимоги.

Якщо співробітник не почне вакцинуватися або не закінчить її до 15 листопада, то роботодавець отримує право відсторонити його від роботи на три місяці або звільнити. У приватному секторі відстороненому працівникові можуть зберегти зарплату, в державному - така можливість не передбачена.

Відповідно до законопроєкту, роботодавець може перемістити такого співробітника на віддалену роботу до моменту отримання covid-сертифіката.

Поправки набудуть чинності після затвердження президентом Латвії.