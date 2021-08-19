У Латвії протестували проти примусової вакцинації: учасники акції напали на поліцейського

Відомо, що п'ятеро учасників акції напали на правоохоронця та розбили скло в поліцейській машині.

За підрахунками силовиків, в заході взяли участь приблизно 3 500-4000 учасників. На думку багатьох спостерігачів, вчора ввечері в центрі Риги в акції протесту, було більше учасників.

Правоохоронці зазначають, що також розглядатимуться порушення, пов'язані з недотриманням заходів епідеміологічної безпеки: учасники акції не використовували медичні маски, що карається штрафом у 2 тисячі євро.

Зазначено, що акція протесту була погоджена з Ризькою думою. Однак, за словами чиновників, в нинішній епідеміологічної ситуації на публічних заходах не повинні збиратися більш як 50 осіб.