У Латвії пропонують ввести обов’язкову вакцинацію для депутатів

Вказано, що депутат подав відповідні поправки до закону про управління поширення COVID-19.

Зазначено, що в іншому випадку парламентарі будуть змушені самостійно сплачувати тести на коронавірус. Вийнятком будуть політики, які перехворіли в останні півроку.

Фелдманіс пояснив, що це допоможе Сейму більш оперативно приймати рішення. До того ж політик вважає, що це буде сигналом для суспільства, що вакцинам можна довіряти.

Раніше стало відомо, що нові поправки до закону про управління поширенням інфекції COVID-19 передбачають, що у роботодавців з'явиться право звільняти працівників без COVID-сертифіката про вакцинацію або факт хвороби.

Цей же законопроект вводить обов'язкову вакцинацію для ряду професій - медиків, працівників соціального догляду та вчителів.