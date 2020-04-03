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У Латвії підтвердили першу смерть від коронавірусу

Новини » Коронавірус     03.04.2020 - 14:39
У Латвії підтвердили першу смерть від коронавірусу
Ілюстративне фото (twitter.com ChuBailiang)

Померла 99-річна жінка з низкою хронічних захворювань

Міністерство охорони здоров'я Латвії підтвердило першу смерть від коронавірусу в країні. Про це йдеться в повідомленні латвійського МОЗ Facebook.

Повідомляється, що перший смертельний випадок був зафіксований у п'ятницю, 3 квітня, у лікарні Ризі. Померла 99-річна жінка, яка мала ряд інших хронічних захворювань.

"Міністерство охорони здоров'я підтверджує, що перший пацієнт з діагнозом COVID-19 помер сьогодні в Латвії. Причиною смерті пацієнта не стала інфекція COVID-19, а інші хронічні захворювання", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що станом на 3 квітня в Латвії офіційно підтверджено 493 випадку коронавіруса.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Іспанія випередила Італію за кількістю заражень. За минулу добу число заражених до 117 710, що на 7 500 випадків більше ніж вчора. В Італії було зареєстровано 115 242 випадку.

Також повідомлялося, що в Німеччині від коронавіруса COVID-19 померло 1107 осіб. В країні COVID-19 підтверджено у понад 84 тисяч чоловік.

нагадаємо, 2 квітня кількість хворих коронавірусом у світі перевищило 1 мільйон осіб. Жертвами вірусу стали більше 51 тисячі.

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