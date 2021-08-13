У Латвії медики продали 200 фейкових COVID-сертифікатів. Серед клієнтів - держслужбовець

За інформацією місцевих ЗМІ, правоохоронцям вдалося затримали 7 учасників так званої "схеми". В результаті чого, поліція відкрила три кримінальні справи.

Зокрема, силовики затримали лікаря однієї з медичних установ. Він продав, за проханням чоловіка (державної посадової особи), COVID-сертифікат без введення необхідного щеплення.

Крім цього, правоохоронці затримали ще трьох медичних працівників, які також "імітували COVID-щеплення" та видавали відповідні документи про вакцинацію.

Під час обшуків у них вилучили близько 10 тисяч євро готівкою. Встановлено, що сертифікат за так звану "вакцинацію" коштував клієнтам в межах 200 - 400 євро.

В свою чергу глава Держполіції Армандс Рукс закликав всіх жителів Латвії, які за гроші придбали сертифікати про вакцинацію, добровільно звернутися в правоохоронні органи, щоб уникнути кримінальної відповідальності.

Так, згідно із законодавством Латвії, за підробку документів співробітники державних і муніципальних медичних установ можуть бути засуджені не тільки до примусових робіт або штрафу, а й до позбавлення волі на строк до 1 року.

Якщо ж ці дії виконуються в корисливих цілях - з вимогою та отриманням грошей або інших вигод - термін може збільшитися до 4 років ув'язнення.