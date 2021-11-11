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У Латвії депутатів без COVID-вакцини не буде допущено на засідання парламенту

Автор: Іванна Шовкун

У четвер 11 листопада Сейм Латвії підтримав законопроект, який забороняє депутатам без вакцинації від коронавірусу брати участь у парламентських засіданнях. Також працювати очно не можна буде депутатам й без документа про одужання від COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Більшість проголосувала "за" законопроект "Про тимчасові додаткові вимоги до роботи депутатів Сейму та комісій на очних засіданнях". Здебільшого були проти члени парламентської опозиції.

У законопроекті йдеться, що з 15 листопада депутат Сейму зможе брати участь у очних засіданнях, якщо пред'явить сертифікат про вакцинацію від COVID або висновок лікарів, що підтверджує одужання від коронавірусу.

У разі порушення депутатів штрафуватимуть на 20% від місячної зарлати за кожне очне засідання Сейму.

Доцільність цього законопроекту оцінюватимуть кілька разів на місяць. Поки що термін його дії - до 1 липня 2022 року.

Нагадаємо, в Латвії відшкодовуватимуть збитки у разі середніх та тяжких ускладнень після вакцинації від коронавірусу.

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