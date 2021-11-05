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У Латвії виплачуватимуть компенсації у разі ускладнень після COVID-вакцинації 

Автор: Марія Кучерявець

У Латвії відшкодовуватимуть збитки у випадку середніх та тяжких ускладнень після вакцинації від коронавірусу. Відповідне рішення ухвалив Сейм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Зазначено, що в початковій версії законопроекту компенсація передбачалася лише у разі серйозних ускладнень, "коли викликані щепленням проблеми зі здоров'ям залишаються назавжди".

Однак в законі також передбачили компенсацію і тим пацієнтам, яким внаслідок вакцинації було заподіяно помірну шкоду.

Влада заявляє, що заявив, що навіть якщо до лікарні через вакцинацію потрапить лише одна людина з мільйона, держава має сплатити витрати на її лікування.

"Не справедливо зобов'язувати людей щепитися від коронавірусу, залишаючи їх при цьому напризволяще у разі серйозних побічних ефектів", - йдеться в повідомленні.


Нагадаємо, Сейм Латвії прийняв поправку до закону про контроль за поширенням коронавірусу. Документ дає роботодавцям право звільняти співробітників, які не мають COVID-сертифікатів.

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ЛатвіяВакцина від коронавірусу