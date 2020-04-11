Латексна зайка: Даша Астаф'єва розбурхала грайливими образами (фото)

Даша Астаф'єва знову захопила армію шанувальників яскравими знімками - любителька гарячих та пікантних фотосетівцього разу приміряла нові образи - латексного зайчика - символа-тотема журналу Playboy, і спокусливої спортсенки-футболістки.

Українська співачка і модель показала в Instagram фото, зібравши масу захоплених відгуків вдячної інтернет-публіки.

Красуня вибрала яскраву жовту облягаючу спідницю, маску чорного зайчика, збентежила фанів глибоким декольте і захопила довгою косою, що розвивається.

Також Астаф'єва прикрасила шию золотим ланцюжком.

В образі спортсменки з м'ячем Даша вирішила "зробити рокіровку" з колірною гамою в своїх нарядах. Модель одягла жовтий топ і чорні облягаючі спортивні труси-шорти.

Даша Астаф'єва (Фото: instagram.com/da_astafieva)

Підписники захоплюються знімками і образами чарівної Астаф'євої та її купають в компліментах.

Шикарно вийшло

Ідеально.

Тьотя Даша ви вогонь!

Мій ідеал!

Супер!

Кльова!

Найкраща!

Богиня

Бомбична! Тащуся! Дівчина-мотивація!

Красуня! Дуже красива

"Я кличу тебе Зайчик" відразу згадується ваша пісня...

Фото: скрін коментарів instagram.com/da_astafieva

Раніше ми писали, що Даша Астаф'єва захопила своїх шанувальників фотографіями з відпочинку на морі. Вона продемонструвала, як ніжиться на сонечку на шезлонгу.