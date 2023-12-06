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В Лас-Вегасе произошла стрельба в университете. Полиция заявила о смерти нападавшего

Фото: полиция и экстренные службы на месте стрельбы в Университете Невады в Лас-Вегасе в США (KVVU / cnn.com)
Автор: Владимир Костырин

В кампусе Университета Невады в Лас-Вегасе (США) произошла стрельба сегодня вечером, 6 декабря. Правоохранители помогли провести эвакуацию студентов, а также обнаружили злоумышленника, который не выжил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter (X) главного управления полиции Лас-Вегаса и CNN.

"Подозреваемый установлен и скончался", - говорится в заявлении местных правоохранителей относительно инцидента со стрельбой.

Позже полиция также сообщила журналистам, что в результате стрельбы, похоже, есть несколько жертв. Детальная информация пока не оглашается. Ведется расследование.

Также не уточняется, кем именно был стрелок.

Впоследствии, в 23:40 (по Киеву), в аккаунте полиции Лас-Вегаса в сети обнародовала заявление шерифа Кевина Макмехилла по поводу ЧП.

"Дальнейшей угрозы нет. Нет представления о мотиве. Несколько пострадавших доставлены в районные больницы. Эти детали будут доступны в ближайшее время. Расследование продолжается", - сказал он.

Что известно о происшествии

Выстрелы раздавались в здании Студенческого союза возле бизнес-школы Бим-Холл на территории кампуса. Отмечается, что стрельба была "активная". По словам учащихся, были прострелены окна.

После того, как раздались выстрелы, руководство Университета Невады в Лас-Вегасе (UNLV) выпустило предупреждение и призвало студентов и сотрудников эвакуироваться в безопасную зону.

Во время происшествия в студсоюзе было около 200 человек в одном помещении. Студенты говорят, что "многие люди были в панике".

Реакция властей

В Белом доме отреагировали на стрельбу в университете в Лас-Вегасе (UNLV). По словам пресс-секретаря Карин Жан-Пьер, власти следили за ситуацией и действиями правоохранительных органов. 

Мэр Лас-Вегаса Кэролин Г. Гудман в своем Twitter назвала стрельбу в кампусе университета "трагической и разбивающей сердце".

Случаи массовой стрельбы в США

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 октября неизвестный устроил массовую стрельбу в городе Льюистон (штат Мэн). В результате погибли 18 человек, ранения получили более полусотни человек.

После трехдневных поисков подозреваемого в этих убийствах в результате стрельбы, нападавший был обнаружен мертвым.

В апреле этого года в городе Джаспер (штат Техас) девять подростков получили ранения из-за стрельбы во время вечеринки после выпускного бала. Инцидент произошел в средней школе, в зале церковного собрания.

Позже стрельба произошла в торговом центре в пригороде Далласа. В клинику доставили пострадавших граждан, одной из жертв было всего 5 лет.

Напомним также, что в июне в штате Вирджиния вооруженный мужчина устроил стрельбу, в результате которой погибли по меньшей мере два человека, еще пятеро получили ранения.

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