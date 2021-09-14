У Land Rover Defender з'явиться розкішна версія на платформі Range Rover

Land Rover готується розширити модельну лінійку Defender. Крім майбутнього восьмимісного Defender 130, компанія розробляє більш розкішну модель на шасі нової платформи Range Rover.

Нова платформа MLA, на якій будуть побудовані Range Rover і Range Rover Sport наступного покоління, є хорошою базою для розкішного Defender завдяки своїм розмірам і характеристикам. Вона розрахована на створення на її базі підзаряджаються гібридів і навіть повністю електричних позашляховиків.

Новинка повинна зберегти позашляхові можливості Defender в поєднанні з поліпшеними дорожніми якостями та більш містким салоном преміум-класу.

Очікується, що лінійка двигунів нового позашляховика включатиме 3,0-літровий шестициліндровий бензиновий і дизельний мотори в поєднанні з гібридними технологіями, а також варіант з двигуном V8. Електрична версія повинна скласти конкуренцію прийдешньому Mercedes-Benz EQG.

Новий Land Rover Defender на платформі MLA вийде на ринок в кінці 2024 року і буде продаватися паралельно з чинним Defender, який незабаром буде доступний у трьох варіантах кузова – 90, 110 і 130.