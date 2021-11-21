З табору на кордоні Білорусі госпіталізували десятки мігрантів. У деяких з них COVID

З логістичного центру "Брузгі", який білоруський режим встановив поблизу кордону з Польщею, госпіталізували декілька десятків мігрантів, які намагалися потрапити в ЄС. Серед госпіталізованих є ті, у кого підтвердили коронавірус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника головного управління охорони здоров'я Гродненської області Людмилу Кеду, яку цитує агентство "РИА Новости" .

"Ми возимо пацієнтів в Гродно. Основні клініки - це лікарня швидкої медичної допомоги та університетська клініка. Дітей відправляємо в дитячу клінічну лікарню, вагітних - перинатальний центр. На сьогодні відвезли близько 100 людей" - сказала Кеда.

За словами начальника управління, основні причини госпіталізації - це пневмонія, захворювання легень, шлунково-кишечного тракту та різні травми, отримані під час зіткнень на кордоні з Польщею.

"Частину людей забрали з переохолодженням і простудними захворюваннями, у тому числі й пневмонією. Є один пацієнт у тяжкому стані з пневмонією, спричиненою коронавірусом", - додала вона.