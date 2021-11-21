RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

З табору на кордоні Білорусі госпіталізували десятки мігрантів. У деяких з них COVID

Автор: Дмитро Левицький

З логістичного центру "Брузгі", який білоруський режим встановив поблизу кордону з Польщею, госпіталізували декілька десятків мігрантів, які намагалися потрапити в ЄС. Серед госпіталізованих є ті, у кого підтвердили коронавірус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника головного управління охорони здоров'я Гродненської області Людмилу Кеду, яку цитує агентство "РИА Новости".

"Ми возимо пацієнтів в Гродно. Основні клініки - це лікарня швидкої медичної допомоги та університетська клініка. Дітей відправляємо в дитячу клінічну лікарню, вагітних - перинатальний центр. На сьогодні відвезли близько 100 людей" - сказала Кеда.

За словами начальника управління, основні причини госпіталізації - це пневмонія, захворювання легень, шлунково-кишечного тракту та різні травми, отримані під час зіткнень на кордоні з Польщею.

"Частину людей забрали з переохолодженням і простудними захворюваннями, у тому числі й пневмонією. Є один пацієнт у тяжкому стані з пневмонією, спричиненою коронавірусом", - додала вона.

Нагадаємо, мігранти на білорусько-польському кордоні з'явилися після того, як режим Олександр Лукашенка пообіцяв громадянам країн Близького Сходу коридор в Європу. Однак після того, як мігранти не змогли прорвати польський кордон, режим перемістив їх до логістичного центру.

Як писало РБК-Україна, Всесвітня організація охорони здоров'я зголосилася допомогти мігрантам, які перебувають біля польського кордону.

Читайте РБК-Україна в Google News
БілорусьБіженці