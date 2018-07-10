Табір "Славутич", де отруїлись 12 дітей, закриють

На час розслідування отруєння дітей вирішено достроково припинити зміну, яка зараз перебуває у таборі

Дитячий табір "Славутич" у Переяслав-Хмельницькому районі Київської області закриють після інциденту з отруєнням 12 дітей. Відповідне рішення ухвалила Київська обласна державна адміністрація.

Повідомляється, що фахівці провели санітарно-епідеміологічне розслідування, за результатами якого керівництву табору було надано припис щодо усунення виявлених порушень. Наразі лабораторні дослідження тривають.

На час розслідування вирішено достроково припинити зміну для дітей, які зараз перебувають в таборі.

"Наступний заїзд організувати тільки після остаточного висновку Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області про придатність табору до прийому дітей, за підсумками додаткових лабораторних обстежень об’єктів зовнішнього середовища та персоналу", - вказано у рішення облдержадміністрації.

Також встановлюється контроль за усіма оздоровчими закладами на території Київської області.

За даними адміністрації, станом на 9 липня 2018 року у "Славутичі" перебувало 192 дитини. На сьогодні їхній стан є задовільним.

"На даний час в ізоляторі відсутні захворілі діти. Нових звернень не зареєстровано", - додали в адміністрації.

Нагадаємо, 4 липня 2018 року у приватному дитячому таборі "Славутич" 12 дітей отруїлися йогуртами, які вихователі зберігали без дотримання строків споживання і при високій температурі.