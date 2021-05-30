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Лабораторне походження коронавірусу допустили в розвідці Британії, - Sunday Times

Автор: Анастасія Рокитна

У розвідці Британії заявили, що коронавірус COVID-19 може мати лабораторне походження. Втім, це потрібно перевіряти.

Про це повідомила газета The Sunday Times з посиланням на джерела в спецслужбах Британії.

Зазначається, що в розвідці Сполученого Королівства по-новому поглянули на дані вчених, після чого визнали, що версія про створення вірусу SARS-Cov-2 китайськими вірусологами в Ухані є правдоподібною.

Раніше повідомлялось, що норвезький вірусолог Біргер Серенсен і професор лондонського Університету Святого Георгія Ангус Далгліш збираються оприлюднити доповнену версію своєї роботи, у якій вони вже більше року стверджують, що вірус має штучне походження.

Нагадаємо, США і Британія закликали ВООЗ відновити пошуки джерела коронавірусу в Китаї.

Зазначимо, у Державному департаменті США закликали продовжити розслідування походження коронавірусу.

Раніше ВООЗ опублікувала проект доповіді про походження коронавірусу. Експерти організації назвали найбільш вірогідний сценарій передачі коронавірусу людині.

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