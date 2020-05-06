Лабораторія Житомира призупинила прийом матеріалів для тестування на COVID-19

Житомирський обласний лабораторний центр в зв'язку з перевантаженістю три дні не буде приймати біоматеріали для проведення тестування на коронавірус COVID-19. Про це повідомляє Liga.net з посиланням на документ лабораторії.

Згідно з документом, лабораторія не буде приймати біоматеріали з 7 по 9 травня. Винятком будуть лише діти і тяжкохворі пацієнти.

"Таке рішення прийнято через завантаженість лабораторії на 7-8 днів наперед і відсутністю можливості для зберігання такої кількості біологічного матеріалу", - йдеться в документі.

Також в лабораторному центрі закликали центральні, районні та міські лікарні "обґрунтовано підходити до збору та направлення матеріалу на ПЛР-тестування".

Зазначимо, за минулу добу в Україні коронавірусом захворіли 487 осіб. Всього в країні захворіли 13 184 пацієнтів. У Житомирській області станом на ранок було 456 інфікованих COVID-19.

Також повідомлялося, що в Україні вже другий день поспіль від коронавирусной інфекції одужує більше 200 осіб. Всього в країні від коронавіруса одужали 2097 осіб.