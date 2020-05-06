ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Лабораторія Житомира призупинила прийом матеріалів для тестування на COVID-19

Новини » Коронавірус     06.05.2020 - 15:23
Лабораторія Житомира призупинила прийом матеріалів для тестування на COVID-19
Ілюстративне фото (УНІАН)

Винятком будуть матеріали і важкохворих дітей

Житомирський обласний лабораторний центр в зв'язку з перевантаженістю три дні не буде приймати біоматеріали для проведення тестування на коронавірус COVID-19. Про це повідомляє Liga.net з посиланням на документ лабораторії.

Згідно з документом, лабораторія не буде приймати біоматеріали з 7 по 9 травня. Винятком будуть лише діти і тяжкохворі пацієнти.

"Таке рішення прийнято через завантаженість лабораторії на 7-8 днів наперед і відсутністю можливості для зберігання такої кількості біологічного матеріалу", - йдеться в документі.

Також в лабораторному центрі закликали центральні, районні та міські лікарні "обґрунтовано підходити до збору та направлення матеріалу на ПЛР-тестування".

Лабораторія Житомира призупинила прийом матеріалів для тестування на COVID-19

Зазначимо, за минулу добу в Україні коронавірусом захворіли 487 осіб. Всього в країні захворіли 13 184 пацієнтів. У Житомирській області станом на ранок було 456 інфікованих COVID-19.

Також повідомлялося, що в Україні вже другий день поспіль від коронавирусной інфекції одужує більше 200 осіб. Всього в країні від коронавіруса одужали 2097 осіб.

Кабмін додатково виділив 3,1 млрд гривень на боротьбу з коронавірусом В Україні можуть ввести "паспорти здоров'я"
Новини України ЖитомиртестированиеКоронавірус
News
On Top