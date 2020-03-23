ru
ua

Лабораторія МОЗ здатна проводити тисячу досліджень на коронавірус в день

Новини » Коронавірус   

Питання діагностики захворювання COVID-19 не є проблемним

Референс-лабораторія Міністерства охорони здоров'я України здатна у день проводити тисячу досліджень на коронавірус. Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає РБК-Україна.

За його словами, питання діагностики захворювання коронавірусом на даний момент не є проблемним.

"Ми отримали новітнє обладнання. Сьогодні у нас в референс-лабораторії є обладнання, яке за один день може робити тисячу досліджень, плюс є 25 лабораторій тільки в системі охорони здоров'я, здатність яких - робити 200 досліджень", - заявив Ляшко.

Також він зазначив, що Україна отримала першу партію експрес-тестів на коронавірус, які будуть використовуватися сімейними лікарями, лікарями в інфекційних відділеннях та бригадами на виклики.

Раніше РБК-Україна писало, що діагностика коронавіруса за допомогою експрес-тестів буде проводитися лише в певних медичних установах.

Також повідомлялося, що Моз перегляне алгоритм проведення тестування на коронавірус. За словами Ляшка, вже створена робоча група, яка переглядає стандарт надання медичної допомоги.

Пенсіонерам виплатять тисячу гривень через коронавірус Рада дозволила фізособам-підприємцям два місяці не платити єдиний соцвнесок
Читати всі новини