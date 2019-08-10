В Киргизії заарештували телеканал колишнього президента Атамбаєва

Співробітники силових структур Киргизії заарештували будівлю "Форум" в Бішкеку, де розташовується російськомовний телеканал "Квітень", що належить колишньому президенту Алмазбеку Атамбаєву. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ (МВС) Киргизстану.

Наголошується, що в рамках досудового виробництва будуть допитані прихильники Атамбаєва для проведення подальших слідчих заходів відповідно до законодавства Киргизької Республіки.

"Також рішенням суду накладено арешт на майно Акціонерного товариства "Медіа-Форум"і телебачення "Апрель ТВ", - йдеться в повідомленні.

Атамбаєву належить і арестована будівля, і телеканал, роботу якого тимчасово припинили.

Раніше колишній президент Киргизії Алмазбек Атамбаєв відмовився підписувати повідомлення про підозру, протокол допиту, постанову про порушення клопотання про зміну запобіжного заходу, документ про запобіжний захід.

Нагадаємо, екс-президенту Киргизії Алмазбеку Атамбаєву пред'явлено звинувачення в корупції. За його словами, слідчий міністерства внутрішніх справ Киргизії пред'явив обвинувачення у кримінальній справі про незаконне звільнення злодія в законі Азіза Батукаєва.

Зазначимо, екс-президент Алмазбек Атамбаєв поміщений під варту до 26 серпня. Його підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 43 (Співучасть у злочині) і ч. 2 ст. 319 (Корупція) КК КР. Вчора він був затриманий загоном спецназу після другого штурму резиденції.