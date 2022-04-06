Квін про Путіна: він бандит і вбивця, його притягнуть до відповідальності

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін назвала президента Росії Володимира Путіна вбивцею. Вона заявила, що його варто притягнути до відповідальності за дії в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Квін 24 каналу.
"Він бандит. Він вбивця. Він воєнний злочинець. І його притягнуть до відповідальності", - заявила Квін.
Вона додала, що тепер світ чітко розуміє, що Путін несе загрозу. Квін запевнила, що США намагалися попередили про це якомога більше людей і підготуватись.
Раніше ми повідомляли, що Крістіна Квін назвала війну Росії проти України стратегічним провалом Путіна.
Крім того, президент США Джо Байден заявив, що Путін військовий злочинець.
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