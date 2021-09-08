Квартири та будинки у передмісті Києва: як зміняться ціни до кінця року

Впродовж 2021 року найбільший попит спостерігався на квартири в багатоквартирних будинках площею до 55-60 кв.м, збудованих з 2010 по 2015 роки та розташованих у містах-супутниках, таких як Ірпінь, Буча, Бровари, Коцюбинське. В загальній структурі попиту таке житло цікавить 30% покупців. Вартість таких квартир становить 650-800 дол/кв.м.

Понад 25% попиту в передмісті Києва припадає на квартири площею 40-55 кв.м в багатоквартирних будинках 2015-2020 років забудови, розташованих у Гатному, Софіївській Борщагівці, Бучі, Гостомелі, Борисполі та інших населених пунктах. Вартість таких квартир становить в середньому 850-1000 дол/кв.м.

Близько 20-25% потенційних покупців цікавили приватні будинки та котеджі площею 120-150 кв.м, що знаходяться в ареалі 15 км від Києва з наявною соціально-побутовою інфраструктурою, поблизу водойм та лісів. Вартість таких будинків з ремонтом становить 1200-1500 дол/кв.м.

Ще 20% попиту припадає на таунхауси та дуплекси площею до 100-150 кв.м, розташованих на відстані 10-15 км від столиці. Середня вартість такого житла з будівельною готовністю становить 700-900 дол/кв.м.

На вторинному ринку передмістя Києва також у продажу є квартири в багатоквартирних будинках радянської забудови (7-10% в структурі пропозиції). Попри досить лояльну ціну (від 700-800 дол/кв.м), особливого попиту на таке житло не спостерігається.

За словами Олени Гайдамахи, голови Київського міського відділення АФНУ: "Квартири в "хрущівках", приміром в Бучі, навіть розташовані поряд з Варшавським шосе, не викликають особливої цікавості, адже вони не здатні задовольнити вимоги покупців до комфортного життя. Попит на них становить лише 3-5%".

За її словами, подальша ситуація на вторинному ринку передмістя Києва буде дзеркальної ситуації в столиці. "Вартість житла у передмістях, залежно від його якості, розташування та інших характеристик, що посилюють комфорт майбутніх мешканців, до кінця року зростатиме уповільненими темпами. Здорожчання квартир на вторинному ринку не перевищить 7%".