Квартиру Януковича передали тимчасовому управителю

Квартиру оцінюють у 36 млн гривень

Агентство по розыску и менеджмента активов (АРМА) 7 февраля передало временному управляющему элитную 240-метровую квартиру экс-президента Виктора Януковича на Оболонской набережные в Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Transparency International Украина.

Как отмечается, эксперты оценили имущество экс-президента в 36 млн грн.

Сообщается, что ранее в этом доме проживала Любовь Полежай, гражданская жена Януковича.

“5 лет “сомнительное” имущество Януковича стояло и не приносило ничего государству. Наконец, благодаря созданию и полноценному функционированию АРМА мы увидим реальные доходы. До конца февраля продолжается конкурс на управляющего Межгорье. Надеемся, что и этот объект станет прибыльным”, – отметила юридический советник ти Украина Екатерина Рыженко.

Напомним, вчера Янукович провел пресс-конференцию в Москве. В частности, он рассказал, что в 2018 году получил травму во время тренировки на теннисном корте, а недавно вернулся в Россию после пройденного курса лечения.

Кроме того, Янукович рассказал, что не находится в базах данных Интерпола и может свободно выезжать в любую страну мира.