Квартиру Януковича передали тимчасовому управителю

Фото: будинок, у якому розміщена квартира (ti-ukraine.org)

Квартиру оцінюють у 36 млн гривень

Агентство з розшуку і менеджменту активів (АРМА) 7 лютого передало тимчасовому управителю елітну 240-метрову квартиру екс-президента Віктора Януковича на Оболонській набережні в Києві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Transparency International Україна.

Як зазначається, експерти оцінили майно екс-президента у 36 млн грн.

Повідомляється, що раніше в цій оселі проживала Любов Полежай, цивільна дружина Януковича.

“5 років “сумнівне” майно Януковича стояло і не приносило нічого державі. Нарешті завдяки створенню і повноцінному функціонуванню АРМА ми побачимо реальні доходи. До кінця лютого триває конкурс на управителя Межигір’я. Сподіваємося, що згодом і цей об’єкт стане прибутковим”, – зазначила юридичний радник ТІ Україна Катерина Риженко.

Нагадаємо, вчора Янукович провів прес-конференцію у Москві. Зокрема, він розповів, що в 2018 році отримав травму під час тренування на тенісному корті, а нещодавно повернувся в Росію після пройденого курсу лікування.

Крім того, Янукович розповів, що не перебуває у базах даних Інтерполу і може вільно виїжджати у будь-яку країну світу.