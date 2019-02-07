Квартиру Януковича передали тимчасовому управителю

Квартиру оцінюють у 36 млн гривень
Агентство з розшуку і менеджменту активів (АРМА) 7 лютого передало тимчасовому управителю елітну 240-метрову квартиру екс-президента Віктора Януковича на Оболонській набережні в Києві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Transparency International Україна.
Як зазначається, експерти оцінили майно екс-президента у 36 млн грн.
Повідомляється, що раніше в цій оселі проживала Любов Полежай, цивільна дружина Януковича.
“5 років “сумнівне” майно Януковича стояло і не приносило нічого державі. Нарешті завдяки створенню і повноцінному функціонуванню АРМА ми побачимо реальні доходи. До кінця лютого триває конкурс на управителя Межигір’я. Сподіваємося, що згодом і цей об’єкт стане прибутковим”, – зазначила юридичний радник ТІ Україна Катерина Риженко.
Нагадаємо, вчора Янукович провів прес-конференцію у Москві. Зокрема, він розповів, що в 2018 році отримав травму під час тренування на тенісному корті, а нещодавно повернувся в Росію після пройденого курсу лікування.
Крім того, Янукович розповів, що не перебуває у базах даних Інтерполу і може вільно виїжджати у будь-яку країну світу.