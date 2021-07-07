RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У квартирі, де сталась стрілянина в Києві, пожежа. Евакуйовують людей з багатоповерхівки

Автор: Анастасія Рокитна

У Києві сталась пожежа у квартирі, в якій була стрілянина. Правоохоронці повідомили, що підпал скоїв сам стрілок.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій намагаються загасити вогонь, повідомляють у МВС.

Наразі працівники поліції евакуюють мешканців житлового будинку.

У Києві на Голосіївському проспекті сталася стрілянина, в результаті якої постраждав поліцейський. У місті була введена спецоперація "Грім", до затримання стрілка були залучені спецпризначенці.

РБК-Україна написало від деталі стрілянини в Києві.

Також з'явилось відео з місця стрілянини в Києві.

Видання писало, що у Києві сталась стрілянина на Голосіївському проспекті. Введено спецоперацію "Грім".

Читайте РБК-Україна в Google News
пожежаСтрільба