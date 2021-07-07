У квартирі, де сталась стрілянина в Києві, пожежа. Евакуйовують людей з багатоповерхівки

У Києві сталась пожежа у квартирі, в якій була стрілянина. Правоохоронці повідомили, що підпал скоїв сам стрілок.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.
Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій намагаються загасити вогонь, повідомляють у МВС.
Наразі працівники поліції евакуюють мешканців житлового будинку.
У Києві на Голосіївському проспекті сталася стрілянина, в результаті якої постраждав поліцейський. У місті була введена спецоперація "Грім", до затримання стрілка були залучені спецпризначенці.
РБК-Україна написало від деталі стрілянини в Києві.
Також з'явилось відео з місця стрілянини в Києві.
Видання писало, що у Києві сталась стрілянина на Голосіївському проспекті. Введено спецоперацію "Грім".