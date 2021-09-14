Кузін назвав потрібну кількість вакцинованих, щоб захистити Україну від пандемії

У МОЗ розповіли, скільки українців потрібно вакцинувати від коронавірусу, щоб захистити Україну від пандемії. Зробити щеплення повинно все доросле населення.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на інтерв'ю головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна для видання " Ліга.net ".

За його словами, потрібно вакцинувати 24 млн українців. Сьогодні є лише 5 млн - це 20% від потрібного.

"Щоб Україна вийшла на світові рівні, захистила максимум свого населення, треба вакцинувати принаймні 24 млн людей - все доросле населення", - повідомив він.

За його словами, владі ще не треба застосовувати якихось додаткових заходів або кардинальних змін, щоб людей перенаправити на вакцинацію.